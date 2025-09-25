Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" iddiasıyla aranan firari hükümlü A.S.'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Çalışmada, hakkından 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Konaklı Mahallesi'nde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.