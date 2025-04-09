Alanya'da fuhuş operasyonuna tutuklama

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları tehditle fuhuş yapmaya zorlayan kişiler olduğunu tespit etti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, yabancı uyruklu 9 mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere gözetim altına alındı.



Şüphelilere ait cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve dövize el konuldu.



Emniyetteki işlemlerin ardından "fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.