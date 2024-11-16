Alanya'da mekik kelebeği görüntülendi

Alaeddin Keykubat Üniversitesi kampüsünde, genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen, kamuflaj desenli, türüne az rastlanan mekik kelebeği görüntülendi. Görenleri şaşkına çeviren mekik kelebeğinin renkleri ise görenleri hayrete düşürdü.

Gece uçabilen mekik kelebeği, genellikle sebze yaprakları ve geniş yapraklı ağaçlardan faydalanarak hayatta kalabiliyor.

Mekik kelebeğinin tropikal iklimlerde yaşadığı bilinirken, dünyada ilk kez Hawaii'de görüntülendiği, yakın zamanlarda ise Türkiye'nin Antalya, Giresun ve Muğla gibi şehirlerinde farklı zaman dilimlerinde görüldüğü biliniyor.



"ZARARLI DEĞİL"



Halk arasında sorulan en çok sorulardan birisi olan 'Zararlı mı?' ifadesine de açıklık getiren Gülsoy, "İnsanlar için bir zararı yok ama olur da ileride bir çoğalma ya da bir popülasyon ile artış görülürse tabii ki zirai ürünlerdeki artışından dolayı yapraklara vereceği zarar ürünlerin olgunlaşmasını engelleyebilir. Ama şu an çok nadir durumdalar; tek tük görülüyor, insanlar için şu an için bir sıkıntı görülmedi." dedi.