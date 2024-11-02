Alanya’da merada çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Alanya’nın Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkisindeki merada meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bahçe kenarını temizlemek için ateş yakan vatandaş, rüzgârın etkisiyle yangının mera arazisine sıçramasına müdahale edemedi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki komşular yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine gitmeden söndürmeyi başardı.



Yangın, 500 metrekarelik alanı yok ederken, bazı meyve ağaçlarının yanmasına sebep oldu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.