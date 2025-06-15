Alanya'da motosiklet kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alanya'da motosiklet kazası

Hasan Yılmaz'ın (21) kullandığı , Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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