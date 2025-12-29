Alanya'da motosiklet kazası. 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde N.B. idaresindeki otomobil ile 62 yaşındaki Selma Toktamış'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir Toktamış (65) ve T.S. (19) ağır yaralandı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selma ve Kadir Toktamış kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.