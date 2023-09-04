Alanya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu.

Alanya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

'da Salih Çeker'in (29) kullandığı, Can Başol'un (21) yolcu olarak bulunduğu motosiklet, dün Alanya ilçesi Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı mevkisinde yaklaşık 7 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çeker ve Başol'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bir personel, ormanlık alan kontrolü sırasında kaza yerini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçuruma yuvarlanan motosikletteki Çeker ve Başol'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

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