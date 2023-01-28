Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesi Toslak, Emişbeleni, Güzelbağ ve Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, alevlerin tehdit ettiği 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Yangının geniş bir alana yayıldığını belirten Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.



Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.



YAĞMUR ALEVLERİN YAYILMA HIZINI AZALTTI



Yangına yakın bölgedeki vatandaşları, can güvenliği için daha güvenli yere taşıdıklarını anlatan Yücel, şunları söyledi:



"Elektrik tellerinden şüpheleniliyor ama elimizde somut bir belge yok. Hem Toslak, Emişbeleni bölgesinde hem de Bayırkozağacı bölgesinde orman yangını vardı. Toslak ile Emişbeleni bölgesindeki yangınlar yayılmadan söndürüldü. Buradaki bölgede yangın sürüyor. Yağmurun yağmasıyla biraz kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde yağmurun etkisini arttırması bekleniyor. İnşallah daha fazla zarar oluşmadan yangın kontrol altına alınacaktır."



Mahalle sakinlerinden Hasan Ali Soytürk de rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığını belirtti. Yangının mahalleye yakın olması nedeniyle tüm insanların evlerini boşalttığını aktaran Soytürk, kısa sürede yangının söndürülmesini temenni etti.