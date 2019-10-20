Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi helikopter pisti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 su tankeri, 6 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir helikopter, 8 teknik eleman ve yaklaşık 40 işçi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ormanlık alandaki arı kovanları ile bölgedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.



10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, ormanda yaşayan bazı hayvanlar da telef oldu.