Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'nın Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.



Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.