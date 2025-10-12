Alanya'da ormanlık alanda yangın

Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde, villalara yakın bölgede bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bir helikopterin havadan, arazöz ve itfaiye araçlarının da karadan müdahalesiyle yangın villalara sıçramadan söndürüldü.



Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.



Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.