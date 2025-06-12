Alanya'da otel yangını
Alanya'da bir otelin eksi 1'inci katında yangın çıktı. Oteli duman kaplarken müşteriler tahliye edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1'inci katında yangın çıktı.
Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Alanya'nın yanı sıra Payallar, İncekum ve Manavgat itfaiye istasyonlarından ekip sevk edildi.
Katları kaplayan dumanlar nedeniyle otelde konaklayanların büyük bölümü tahliye edildi.
Dumandan etkilenenler ambulansta tedaviye alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
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