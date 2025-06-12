Alanya'da otel yangını: 622 turist tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, gece saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, bulunan 5 yıldızlı bir otelin bodrum katında başladı. Bodrum kattaki hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu bölümde elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangını fark eden otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu.

3 TURİST HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 turist olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken dumandan etkilenenlere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri yangına müdahale etti.



DUMANDAN ETKİLENENLERE AYRAN VERİLDİ

Yangının çıkmasının ardından itfaiye ekipleri ve otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı çalışan otel personelleri ise dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti.

Otelden tahliye edilen ancak duman ve koku nedeniyle odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Otelden tahliye edilen turistlerin bir kısmı civarda bulunan otellere sevk edilirken, bir kısmı ise minibüs ve otobüsler ile farklı otellere götürüldü.

