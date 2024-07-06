Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Plakaları öğrenilemeyen, M.E.B. (20) idaresindeki motosiklet ile H.A.E'nin (32) kullandığı otomobil, Payallar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü M.E.B. ile motosikletteki Serkan Kara (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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