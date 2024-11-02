Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü

Antalya'da Mustafa Y. (67) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Yaroslava Nikolaieva'ya (53) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nikolaieva'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Savcı ve polisin çalışmasının ardından turistin cenazesi, Alanya Belediye morguna kaldırıldı.



Sürücü Mustafa Y. gözaltına alındı.