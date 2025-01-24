Alanya'da ruhsatsız silah operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat ve KOM ekiplerince, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda ruhsatsız 19 tabanca ve şarjör, 20 av tüfeği, 270 tabanca fişeği, 218 av tüfeği fişeği ile 15 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.