Alanya'da taksinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alanya'da taksinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Alanya'da F.G. (44) idaresindeki taksi, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Özalp'in (27) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Özalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özalp'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

şoförü F.G. ise gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...