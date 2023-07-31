Alanya’da ticari taksilere ceza

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 24-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ticari taksi sürücülerine yönelik trafik denetlemeleri gerçekleştirildi.



Emniyet ve Jandarma bölgelerinde taksi sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda, 6 ticari taksi sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye yetersiz ehliyetli araç kullanmaktan cezai işlem yapılırken, 1 sürücünün belgesi geri alındı, 1 araç trafikten men edildi.



1255 ticari taksi ve sürücüleri denetlendiği uygulamada, 133 taksi sürücüsüne toplam 209 bin 409 TL idari para cezası uygulandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin