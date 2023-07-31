Alanya’da ticari taksilere ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde 23-31 Temmuz tarihleri arasında ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 6 ticari taksi sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem yapılırken, toplamda 133 taksi sürücüsüne 209 bin 409 TL para cezası yazıldı.

Alanya’da ticari taksilere ceza

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 24-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ticari taksi sürücülerine yönelik trafik denetlemeleri gerçekleştirildi.

Emniyet ve Jandarma bölgelerinde taksi sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda, 6 ticari taksi sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye yetersiz ehliyetli araç kullanmaktan cezai işlem yapılırken, 1 sürücünün belgesi geri alındı, 1 araç trafikten men edildi.

Alanya’da ticari taksilere ceza - 1

1255 ticari taksi ve sürücüleri denetlendiği uygulamada, 133 taksi sürücüsüne toplam 209 bin 409 TL idari para cezası uygulandı.

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