Alanya'da tur teknelerinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Olay akşam saatlerinde Türkler mahallesinde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü.

Alevler limanda demirli halde duran 3 tekneye daha sıçradı.

Tekne personeli yangına müdahale etti, ancak çabaları alevleri kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti.

Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. İlerleyen saatlerde yangın söndürüldü.