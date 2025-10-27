Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 230 gram metamfetamin, 4 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
