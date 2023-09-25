Alanya’da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde paraşütle ağaçlık alana düşen Belarus uyruklu D.S. isimli turist yaşamını yitirdi.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dinek Mahallesi’nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe’de meydana geldi.



Yamaç paraşütü pilotu A.Ş., Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S.’nin yaşamını yitirdiği belirledi.



Pilot Ahmet Şimşek de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.