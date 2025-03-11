Alanya’da yaz havası: Güneşi gören denize koştu

Alanya'da hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı bugünlerde yerli ve yabancı turistler, sıcak havanın ve sahilin tadını çıkarmak için Kleopatra Plajı’nı tercih etti.



Deniz sıcaklığının ise 17 dereceye çıkması plajlara inen yerli ve yabancı turistlerin yüzünü güldürdü.



Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi.



Güneşin tadını çıkarmak isteyen aileler ise çocukları ile vakit geçirdi.



Alanya’da hava sıcaklığının bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.