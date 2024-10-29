Alanya'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altında

Mahmutseydi Mahallesi'ndeki zirai alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, 4 arazöz, 2 itfaiye ve 2 tankerle müdahale ederek, kontrol altına aldığı yangında, 2 hektar zirai alan ve bir metruk bina zarar gördü.

