Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Alanya'ya tatil için gelen Alman turist Viktor Peters (53), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.07.2022 - 17:10

Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu

'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ailesiyle tatil için ilçeye gelen ve Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Viktor Peters'in (53) odasından uzun süre çıkmaması üzerine ailesi yanına gitti.

Peters'in hareketsiz yattığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Peters'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Viktor Peters'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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