Alçılı koluyla kavgaya tutuştu

Elazığ'da henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi Kültür Park'ta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga edenlerden birinin elinin alçıda olmasına rağmen kavga etmesi dikkat çekti.

Kavgayı bir kadın ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ardından olay yerinden geçen vatandaşların müdahalesiyle ikili ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.