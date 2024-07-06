Aldatılan genç kızın intikamı acı oldu: Önce dövdü sonra bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini önce dövdü sonra da bacağından bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan erkek arkadaş, sevgilisinden şikayetçi olmadı.

Aldatılan genç kızın intikamı acı oldu: Önce dövdü sonra bıçakladı

'da bir kişi, ihanete uğradığını iddia ederek erkek arkadaşını dövüp bıçakladı.

Kağıthane ilçesi Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu.

Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunu öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi.

Aldatılan genç kızın intikamı acı oldu: Önce dövdü sonra bıçakladı - 1

Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

Aldatılan genç kızın intikamı acı oldu: Önce dövdü sonra bıçakladı - 2

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini dövüp bacağından bıçakladı. Genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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