Aldatılan genç kızın intikamı acı oldu: Önce dövdü sonra bıçakladı

İstanbul'da bir kişi, ihanete uğradığını iddia ederek erkek arkadaşını dövüp bıçakladı.

Kağıthane ilçesi Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu.

Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunu öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi.