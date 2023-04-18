Aldatıldığını öğrendi, eşinin sevgilisine ve bebeğine asitle saldırdı

Denizli'de kocasının kendisini aldattığını öğrenen bir kadın, eşinin Özbek sevgilisi ve 2 aylık bebeğine asitle saldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan kadın ise evinde gözaltına alındı.

Aldatıldığını öğrendi, eşinin sevgilisine ve bebeğine asitle saldırdı

'nin Pamukkale ilçesinde üzerine asit isabet eden 2 aylık bebeğin yoğun bakımda tedavisine başlandı, bir kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre Kerzi Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y.'nin (40) Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte yaşadıkları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.

Aldatıldığını öğrendi, eşinin sevgilisine ve bebeğine asitle saldırdı - 1

ASİTLE SALDIRDI

Burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asiti kucağında bebeğini tutan S.G.'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.

Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EVİNDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Kerzi Y. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

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