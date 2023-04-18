Aldatıldığını öğrendi, eşinin sevgilisine ve bebeğine asitle saldırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine asit isabet eden 2 aylık bebeğin yoğun bakımda tedavisine başlandı, bir kadın gözaltına alındı.



İddiaya göre Kerzi Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y.'nin (40) Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte yaşadıkları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.



ASİTLE SALDIRDI Burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asiti kucağında bebeğini tutan S.G.'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.



Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. BEBEĞİN DURUMU AĞIR



Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. EVİNDE YAKALANDI



Olay sonrası kaçan Kerzi Y. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin