Aldatma ölümle bitti: Kaçmak isterken 3. kattan düşüp öldü

Olay, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3. katında sevgilisiyle yaşayan Cuma K., işe gideceğini söyleyip bir süre sonra evin kapısına geldiğinde evde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti.

SİLAHLA EVİ BASTI

Eline aldığı silahla beraber kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile bastı. Kapıyı birçok kez tekmeleyen adam, sevgilisine kapıyı açması için bağırmaya başladı.

Nevin B. kapıyı açarken Cuma K.,’nin “Nerede o adam?” sorusuna “Hangi adam? “ diyerek cevap verdi. Evin balkonuna giden Cuma K., balkondan binanın arka taraf boşluğuna düşen Suat Araz’ı gördü.