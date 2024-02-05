Aldatmak’ın "Dündar"ı kim oldu? (Emin Günenç hakkında bilgiler)

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski Survivor yarışmacısı Emin Günenç, "Aldatmak" dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide “Dündar Terzioğlu”nun Güzide’nin (Vahide Perçin) oğlu olup olmadığı merak konusu… İpek’in yeni entrikalarına sahne olacak dizide Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan) ve Mustafa Uğurlu’ya (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü mezunu. 8 yaşında başladığı futbolu, 18 yaşında yaşadığı sakatlığı nedeniyle bıraktı. Günenç, oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirdi. Emin Günenç Survivor 2021 sezonunda mücadele eden isimlerden biriydi.