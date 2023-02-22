ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu. Başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen adayların ALES başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.
ALES BAŞVURU DUYURUSU
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES 2023 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
ALES BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru ekranı olan "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden paylaşıldı.
Adaylar 185 TL olan başvuru ücretini şu bankalara yatırabilirler;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)