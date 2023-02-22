ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru ekranı olan "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden paylaşıldı.

Adaylar 185 TL olan başvuru ücretini şu bankalara yatırabilirler;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)





