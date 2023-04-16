ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav saati ve süresi hakkında ayrıntılar

Her yıl üç kez yapılan ALES'in ilki bugün (16 Nisan 2023) gerçekleştirilecek. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, ALES saati ve süresini araştırıyor. ALES'in saat kaçta yapılacağı, sınavda kaç soru sorulacağı ve sınavın süresi kılavuzla paylaşılmıştı.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak. ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK? Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.



Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.