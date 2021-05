ALES'te maske protestosu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) yapıldı.



Sınavda adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.



Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.



ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ KISITLAMADAN MUAF TUTULDU

ÖSYM'nin, Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi.



Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.



İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.



Sınav görevlilerinin ve adayların Covid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.



Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.



MASKE ÇIKARILMASINI PROTESTO ETTİ; ALES'E GİRMEDİ

Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti. Öğrenci, "Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor. Bir sene gitmesin istiyorsam hayatım riske giriyor" dedi.

"SINAV ON BİNLERCE VAKAYA REĞMEN YAPILIYOR, HİÇ DEĞİLSE MASKE TAKILABİLİR"



"Ben niye böyle bir seçim yapmak zorundayım" diyerek duruma tepki gösteren kız öğrenci, "Madem sınav, on binlerce vaka varken ertelenmiyor, hiç değilse maske zorunluluğu kalabilir. Doktorlar saatlerce maskeyle yaşıyor, hepimiz saatlerce yaşıyoruz. Orada sınava giren her birinin, gün içinde saatlerce maske ile dolaştığını biliyoruz. Bunu yapmıyorum diyen sokakta maskesini takmıyor demektir ya da çok az bir kesim evden çıkmıyordur. Eczacılar sabah dükkana maske ile giriyor akşama kadar maske ile çalışıyor. Burada insanlar iki saat test mi çözemeyecek? Oturarak soru çözüyoruz. Bir zahmet bunu öğrenmiş olsalardı pratik yapsalardı. Ama yapacak bir şey yok" dedi. Sınav süresince maske çıkarmanın serbest olacağının kendilerine daha önceden gönderilen sınav belgesinde açıklandığını da hatırlatan öğrenci, "Sınav belgesinde yazıyor ama daha az vakalarda sınav ertelenmişti. Bu kadar vaka varken 'Herhalde bu yürürlükten kalkmıştır, tam kapanma olacak kadar kötü bir dönemdeyiz' diye düşündüm" şeklinde konuştu.



SINAVA 1 DAKİKA GEÇ KALINCA KAPIYI YUMRUKLADI