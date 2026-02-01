Alev alan aracı köprüden geçen tanker söndürdü
01.02.2026 05:08
Anadolu Ajansı
AA, İHA
İstanbul'da, Haliç Köprüsü'nde ilerleyen bir otomobil yanmaya başladı. Bu sırada köprüden geçen bir su tankeriyle müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Eyüpsultan'da, Haliç Köprüsü'nün Kağıthane istikametinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Sürücü, araçtan inerek durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
O sırada köprüden geçen bir tankerden de su sıkılan yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.