Alev alan aracı köprüden geçen tanker söndürdü

İstanbul Eyüpsultan'da, Haliç Köprüsü'nün Kağıthane istikametinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücü, araçtan inerek durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada köprüden geçen bir tankerden de su sıkılan yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.