Alev alan araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu

Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks araç bir anda alev aldı.

Çekmeköy mevkiinde saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu.

Araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü dumanlar çıkan aracı yol kenarına park ederek araçtan kendisini dışarı attı.

60 BİN LİRA YANDI

Fakat araç içerisinde bankaya yatırılmak üzere bekletilen 60 bin lirayı ise alamadı. Lüks araç yol ortasında alev alev yandı. Aracın içerisinde kalan 60 bin lira da araçla beraber küle döndü.

YANAN PARALAR YOLA SAÇILDI

Yanan paralar yola saçıldı. Sürücü, yola saçılan paraların bir kısmını toplamaya çalıştı. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Onur Erol olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.