Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Tunceli’de trafikte seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı.
Tunceli-Pülümür karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı.
Sürücü durarak araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Tunceli Pülümür