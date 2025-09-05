Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Tunceli’de trafikte seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Tunceli-Pülümür karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı.

Sürücü durarak araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...