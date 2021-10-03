Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Ankara-Ayaş yolu Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir yolu üst geçidinde meydana geldi.



Etimesgut yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak TCDD üst geçidinin ayağına çarptı.

SÜRÜCÜ ARACIN İÇERİSİNDE MAHSUR KALDI



Otomobil, çarpmanın ardından savrularak alev aldı. Otomobil sürücüsü, yanmaya başlayan aracın içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Otomobil sürücüsünün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tamamına yakını yanan araç da otoparka çekildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.