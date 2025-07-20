Alev alan otomobilini kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı

Malatya çevre yolu eski köy garajları mevkiinde seyir halindeki Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını fark eden sürücü hemen araçtan inerek alevlere müdahale etmek istedi. İlk olarak çevredeki bir vatandaşın verdiği 5 litrelik su bidonu ile yangını söndürmeye çalışan sürücü, ardından başka bir araçtan temin ettiği yangın tüpüyle müdahalesini sürdürdü. Ancak alevler yeniden başladı.