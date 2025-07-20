Alev alan otomobilini kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı

Malatya'da seyir halindeyken aniden alev alan otomobili söndürmek için yoğun çaba harcayan sürücü, su bidonu ve yangın tüpüyle müdahalede bulundu ancak aracı büyük hasar gördü.

Alev alan otomobilini kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı

çevre yolu eski köy garajları mevkiinde seyir halindeki Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Aracın yandığını fark eden sürücü hemen araçtan inerek alevlere müdahale etmek istedi. İlk olarak çevredeki bir vatandaşın verdiği 5 litrelik su bidonu ile yangını söndürmeye çalışan sürücü, ardından başka bir araçtan temin ettiği yangın tüpüyle müdahalesini sürdürdü. Ancak alevler yeniden başladı.

Alev alan otomobilini kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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