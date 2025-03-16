Alev alan TIR küle döndü
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde alev alan TIR yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın dorse kısmına sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle araç küle döndü.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
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