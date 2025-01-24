Alev alev yanan otomobil küle döndü

Hatay'ın Antakya ilçesinde motor kısmı yanmaya başlayan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Alev alev yanan otomobil küle döndü

Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alev aldı.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.

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