Alev alev yanan otomobil küle döndü

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde saat 12.10 sıralarında O.M.'nin idaresindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinde trafiği kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Otomobil sürücüsü O.M. ve araçta bulunan 2'si çocuk 3 yolcu araçtan çıkarak yara almadan kurtuldu.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobilin kaldırılmasının ardından kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.