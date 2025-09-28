Alev alev yanan panelvandan geriye hurda yığını kaldı

Kozan–Adana Karayolu Savruk Suyu mevkiinde tatlı satışı yapan seyyar panelvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü ve araçtaki tüp patladı.

Patlama sesleri büyük paniğe neden olurken olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Arcak araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.