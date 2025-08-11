Alev topuna döndü! Sakarya'da yanan araç kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da pikap tarzı bir araç alev alev yandı.

Yangın, Adapazarı-Kaynarca yolunda meydana geldi.

Kaynarca yönünde ilerlemekte olan sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Sabırlı Mahallesi kavşağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.