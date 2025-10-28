Alev topuna döndü: Seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi
İstanbul Kartal'da el arabasına el koyan zabıtalara sinirlenen seyyar satıcı ortalığı birbirine kattı. Satıcı, önce kendi arabasını sonra da zabıtaların arabasını ateşe verdi.
Kordonboyu Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde zabıta ekipleri, seyyar satıcının kullandığı el arabasına el koydu.
Duruma sinirlenen satıcı ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.
Satıcı, el arabasını ve zabıta aracını ateşe verdi.
Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yangında araçta hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Yurt Haber
- Zabıta
- İstanbul Kartal