Alev topuna dönen kamyonet kullanılmaz hale geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alev topuna dönen kamyonet itfaiye tarafından söndürüldü.

Alev topuna dönen kamyonet kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınoluk Mahallesi Basın Sitesi önünde park halinde olan G.A.’ya ait kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

Alev topuna dönen kamyonet kullanılmaz hale geldi - 1

Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet ekipleri çalışması ile söndürüldü. sonucunda araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...