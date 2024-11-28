Alev topuna dönen kamyonet kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınoluk Mahallesi Basın Sitesi önünde park halinde olan G.A.’ya ait kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı.



İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.