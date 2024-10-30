Alev topuna dönen araçtan son anda kurtarıldı

Kars’ta bir kamyonetle çarpışan otomobil alev aldı. Kaza sırasında yaralanan bir kişi, alevler tüm aracı sarmadan hemen önce vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı halde araçtan çıkarılan Gültekin Keleş isimli kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alev topuna dönen araçtan son anda kurtarıldı

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’ta kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Gültekin Keleş’in kullandığı otomobil, Kars-Ani karayolundaki Dereceki köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilin sürücü Keleş’i, çevredeki vatandaşlar yaralı olarak araçtan çıkardı.

Alev topuna dönen araçtan son anda kurtarıldı - 1

Daha sonra aracın tamamını saran yangın, bölgeye çağırılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan sürücü Keleş, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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