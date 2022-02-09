Alevi dernek ve vakıflarından elektrik faturalarına yönelik dava

Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ibadethane olarak kullanılan binalarına gelen elektrik faturalarına yönelik borçlu olmadıklarının ve ödemekten muaf tutulmaları gerektiğinin tespiti için dava açtı.

''FATURALAR CEMEVLERİMİZİN CANINI YAKMAYA BAŞLADI''

Başvuru öncesinde basın açıklaması yapan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, elektrik faturalarının Türkiye'nin meselesi olduğunu belirterek, ''Her evde adeta yangın var. Bu yangını hepimiz hissediyoruz. Bu faturalar cemevlerimizin canını yakmaya başladı" dedi.

''BÜTÜN CEMEVLERİMİZ CUMA GÜNÜ MAHKEMELERE BAŞVURACAK"

Fırat, şöyle devam etti:



''Cemevlerimize ibadethane statüsü verilmiyor, tanınmıyor. Türkiye Cumhuriyeti artık bizleri ikinci sınıf vatandaş olarak görmekten vazgeçmelidir. Aleviler bu ülkenin asli unsurudur, azınlık değildir. Devletin yapması gereken cemevlerinin hukuksal statüsünü Aleviler tanımlar. Bütün cemevlerimiz cuma günü mahkemelere başvuracak.

''KURUMLARIMIZ BUNDAN SONRA FATURALARINI ÖDEMEYECEK''

Türkiye'deki kurumsal kimliği olan kurumlarımız bundan sonra hiçbiri faturalarını ödemeyecek. Alevilerin ibadethanesi cemevidir, ticarethane değildir.''



AVUKAT ASLANER: CEMEVLERİNİN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN DAVA AÇTIK



Avukat Nuran Aslaner de şubat ayından itibaren tahakkuk ettirilmiş olan elektrik faturalarından dolayı cemevlerinin borçlu olmadığının tespiti ve bu faturaların ödenmemesi ve bundan sonra düzenlenecek faturalar bakımından da hiçbir cemevinin de fatura ödemek zorunda kalmaması gerektiğine yönelik tespit davası açtıklarını ifade etti.

Aslaner, Başakşehir Cemevi'nin statüsünün faturada ibadethane olarak geçmesine rağmen ödettirilmeye çalışıldığını, ödenmemesi üzerine kaçak işlemi ve icra takibi yapılmasının da düşündürücü olduğuna dikkat çekti.



SANATÇI TOLGA SAĞ: MİLYARLIK FATURALARI ÖDEMEYECEĞİZ



Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ ise, ''Bizler yüzyıllardır ibadetimizin cem olduğunu, bunun yerinin de cemevi olduğunu, orucumuzun Hızır ve Muharrem orucu olduğunu, kendi inançsal ilkelerimizin Sünnilik ve Şiilikle hiçbir bağının olmadığını vurguluyoruz. Bizler, halkımızla paylaştığımız milyarlık elektrik, doğalgaz ve su faturalarını ödemeyeceğiz. Bu bir haktır ve özgürlük mücadelemizin sembolüdür" dedi.

MENFİ TESPİT DAVASI



Basın açıklamasının ardından elektrik dağıtım şirketleri aleyhine Alevi dernek ve vakıfları adına avukat Nuran Aslaner dava açtı.

Dilekçede, Garip Dede Dergahı Vakfı, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Vakfı, Arnavutköy Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği, İkitelli Cemevi Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği, Esenler Cemevi Derneği, Habipler Cemevi Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi, Şahkulu Cemevi Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, Yunus Emre Samandıra Cemevi Kültür ve Sosyal Yardım Derneği "davacı" olarak yer aldı.

"Alevi inancına mensup olanların bir araya geldikleri, ibadetlerini ve inançlarının gereği olan vecibeleri yerine getirdikleri bir ibadethanedir" denilen dilekçede, düzenlenen faturaların haksız ve hukuka aykırı olduğu, Alevi dernek ve vakıflarının borçlu olmadığının tespiti ve elektrik faturası ödemekten muaf tutulması gerektiğinin tespiti isteniyor.