Cemevlerine elektrik desteğinde sona gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı faaliyete başlıyor. Başkan, başkan yardımcıları ve danışma kuruluna atamaların bu hafta bitmeden yapılması bekleniyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Ankara'da olacak.

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin karşılanması için de süreç başladı.

CEMEVİ ELEKTRİĞİ DEVLETTEN

Edinilen bilgiye göre; cemevlerinin isim ve adres bilgileriyle, abonelik sözleşmeleri ve hangi dağıtım şirketine bağlı oldukları bilgileri çıkarılıyor. Bu çalışma bittikten sonra ödemelerin başlaması planlanıyor.

Cemevi dedeleri de şubat ayının ilk haftasında Kerbela'ya götürülecek. 180 dedenin 3 grup halinde götürülmesi planlanıyor.

İlk kafile 6 Şubat'ta hareket edecek.

