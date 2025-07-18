Alevler 29 saat sonra kontrol altında

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangınla mücadele 29 saat sürdü.

Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye devam etti.



Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara da takviye yapıldı.



Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alevlerin kontrol altına alındığını duyurup "Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.