Alevler daireyi sardı, çatı katı küle döndü
Kayseri'de üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'de üç katlı binanın son katında yangın çıktı.
Yangın Yeşilhisar ilçesine bağlı İdris Mahallesi'ndeki üç katlı binada çıktı.
Yangının, çatı tamiri sırasında izolasyon çalışması yapılırken çıktığı iddia edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi kapladı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Kayseri
- Yangın