Alevler evi sardı! Mahallede panik yaşandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Alevler evi sardı! Mahallede panik yaşandı

Turhal ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin depo olarak kullanılan birinci katında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Pencerelerden taşan alevler mahallede paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, olay yerine hızla Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin hızla yayıldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevler evin üst katına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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